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Окупанти перетворили Запорізьку АЕС у військову базу, - Енергоатом

Автор: Тетяна Самарук

На майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зокрема, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Кілька зразків військової техніки розмістили на майданчику станції", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що у ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа. Після цього окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Зазначимо, що персоналу дозволили працювати далі.

Раніше ми повідомляли, що російські війська захопили Запорізьку АЕС. Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища.

Також ми писали, що окупанти хочуть подавати електрику ЗАЕС в Крим та "ЛДНР".

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Запорожская АЭС