ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты хотят подавать электричество ЗАЭС в Крым и "ЛДНР". Но это нереально, – "Энергоатом"

Новина українською →
Энергодар, Четверг 10 марта 2022 16:55
Оккупанты хотят подавать электричество ЗАЭС в Крым и "ЛДНР". Но это нереально, – "Энергоатом" Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС вблизи Энергодара, вынашивают неосуществимые планы о переориентации станции на оккупированные районы Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост "Энергоатома" в Telegram.

Оккупанты обсуждают намерения перенаправить произведенную Запорожской АЭС электроэнергию. Однако эти планы нереально воплотить.

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. На самом деле это физически невозможно сделать", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Напомним, что советник главы государства озвучил цифры убытков Украины из-за российского вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Энергоатом Крым ДНР ЛНР Энергодар Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины