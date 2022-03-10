Оккупанты хотят подавать электричество ЗАЭС в Крым и "ЛДНР". Но это нереально, – "Энергоатом"
Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС вблизи Энергодара, вынашивают неосуществимые планы о переориентации станции на оккупированные районы Крыма и Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост "Энергоатома" в Telegram.
Оккупанты обсуждают намерения перенаправить произведенную Запорожской АЭС электроэнергию. Однако эти планы нереально воплотить.
"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. На самом деле это физически невозможно сделать", – говорится в сообщении "Энергоатома".
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