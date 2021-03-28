Окупанти пред'являть позов громадянам українцям через брак води в Криму

Окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов трьох громадян України через брак води. Судитися мають намір з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це заявив керівник так званого "парламенту" Криму Володимир Константинов, передає російське державне агентство " РИА Новости ".

За його словами, мова йде про кримчан - народного депутата Мустафу Джемілєва, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і депутата Верховної ради 7 скликання Андрія Сенченка.

Як зазначив керівник однієї із структур окупаційної адміністрації в Криму, вони закликали до відмови від подачі води.

Раніше окупанти оцінювали збитки від нестачі води в Криму у 230 млн доларів.