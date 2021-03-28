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Окупанти пред'являть позов громадянам українцям через брак води в Криму

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 12:28
Окупанти пред'являть позов громадянам українцям через брак води в Криму Фото: окупанти звинуватили Меджлісу кримськотатарського народу в нестачі води ((kerch.fm))
Автор: Олександр Білоус

Окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов трьох громадян України через брак води. Судитися мають намір з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це заявив керівник так званого "парламенту" Криму Володимир Константинов, передає російське державне агентство "РИА Новости".

За його словами, мова йде про кримчан - народного депутата Мустафу Джемілєва, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і депутата Верховної ради 7 скликання Андрія Сенченка.

Як зазначив керівник однієї із структур окупаційної адміністрації в Криму, вони закликали до відмови від подачі води.

Раніше окупанти оцінювали збитки від нестачі води в Криму у 230 млн доларів.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці березня 2021 року 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води в тимчасово окупований Крим. Водночас 48% респондентів - не підтримують.

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