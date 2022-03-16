Оккупанты повредили 117 украинских больниц, семь из них восстановить невозможно, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что оккупанты продолжают уничтожать больницы. В частности, уже 117 поврежденных, семь из которых вообще невозможно восстановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виктора Ляшка.
Оккупанты повредили уже 117 украинских больниц, они еще и обстреляли 43 машины экстренной медицинской помощи.
Также министр отметил, что несмотря на военные действия удалось доставить 7 новых ангиографов в больницы.
Кроме того, в Харьков прибыли уже 18 карет скорой помощи. Они будут выезжать на вызовы на замену тем, которые повредили оккупанты.
"Спасибо нашим воинам, которые лупят оккупантов на поле боя, а мы их уничтожаем на всех политических площадках", - подчеркнул министр.
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