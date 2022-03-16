Окупанти пошкодили 117 українських лікарень, сім із них відновити неможливо, - Ляшко

Окупанти пошкодили вже 117 українських лікарень, вони ще й обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги.

Також міністр зазначив, що попри воєнні дії вдалося доставити 7 нових ангіографів до лікарень.

Окрім того, до Харкова прибули вже 18 карет швидкої допомоги. Вони виїжджатимуть на виклики на заміну тим, які пошкодили окупанти.

"Дякуємо нашим воїнам, які луплять окупантів на полі бою, а ми їх знищуємо на всіх політичних майданчиках", - підкреслив міністр.