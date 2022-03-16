RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти пошкодили 117 українських лікарень, сім із них відновити неможливо, - Ляшко

Віктор Ляшко (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що окупанти продовжують нищити лікарні. Зокрема, вже 117 пошкоджених, сім з яких узагалі неможливо відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віктора Ляшка.

Окупанти пошкодили вже 117 українських лікарень, вони ще й обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги.

Також міністр зазначив, що попри воєнні дії вдалося доставити 7 нових ангіографів до лікарень.

Окрім того, до Харкова прибули вже 18 карет швидкої допомоги. Вони виїжджатимуть на виклики на заміну тим, які пошкодили окупанти.

"Дякуємо нашим воїнам, які луплять окупантів на полі бою, а ми їх знищуємо на всіх політичних майданчиках", - підкреслив міністр.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоВторгнення Росії до України