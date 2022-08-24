Оккупанты потерпели неудачи на основных направлениях в Донецкой области, - Генштаб

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщева, Победа, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чеполь. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Украинские воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздолевки. Вел воздушную разведку БПЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудару неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времевка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиационных вблизи Ольговского и Новополя. Вел воздушную разведку БПЛА возле Щербаков, Степного и Васильевки.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаково.

Ранее мы писали, что украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52. Сбить вражескую технику удалось подразделениям зенитно-ракетных войск Сил обороны.

Также военным удалось нанести удары по позициям россиян на нескольких направлениях. Результатом этого стали три уничтоженных БПЛА.

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