Окупанти зазнали невдачі на основних напрямках у Донецькій області, - Генштаб

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності і сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Дементіївки.

На Слов'янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку у Богородичного. Українські воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли зі ствольної і реактивної артилерії в районах Сіверська, Закотного і Роздолівки. Вів повітряну розвідку БПЛА поблизу Званівки та Райгородка.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої в напрямках Бахмутського та Кодеми. Удачі не мав.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів біля Мар'їнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої в напрямку населених пунктів Піски та Невельське. Удачі не мав.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Красне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Завдав авіаційних поблизу Ольгівського та Новополя. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Щербаків, Степового та Василівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів і сковуванні дій Сил оборони.

Залучив ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкіне та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок і Велике Артаково.

Раніше ми писали, що українські військові збили ударний російський вертоліт Ка-52. Збити ворожу техніку вдалося підрозділам зенітно-ракетних військ Сил оборони.

Також військовим вдалося завдати ударів по позиціях росіян на кількох напрямках. Результатом цього стали три знищених БПЛА.

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