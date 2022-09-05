Оккупанты поставили на паузу "референдум" в Херсонской области из-за контрнаступления ВСУ

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил о подготовке фейкового "референдума" о присоединении Херсонской области к составу России. Все из-за контрнаступления наших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " TACC ".

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из - за всех тех событий, которые произошли сейчас (контрнаступление ВСУ - ред.), я думаю, что пока мы сделаем паузу", - заявил Стремоусов.

Также коллаборационист заявил, что и без "референдума" Херсон является якобы частью России, а жители города готовы "бежать" на фейкове голосования оккупантов.