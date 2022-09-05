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Оккупанты поставили на паузу "референдум" в Херсонской области из-за контрнаступления ВСУ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил о подготовке фейкового "референдума" о присоединении Херсонской области к составу России. Все из-за контрнаступления наших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из - за всех тех событий, которые произошли сейчас (контрнаступление ВСУ - ред.), я думаю, что пока мы сделаем паузу", - заявил Стремоусов.

Также коллаборационист заявил, что и без "референдума" Херсон является якобы частью России, а жители города готовы "бежать" на фейкове голосования оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Тем временем наши бойцы уже подняли государственный флаг Украины в поселке Высокополье Херсонской области.

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