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Окупанти поставили на паузу "референдум" у Херсонській області через контрнаступ ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колаборант Кирило Стремоусов заявив призупинення підготовки фейкового "референдуму" про приєднання Херсонської області до складу Росії. Усе через контрнаступ наших захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ - ред.), я думаю, що поки ми зробимо паузу", - заявив Стремоусов.

Також колаборант заявив, що й без "референдуму" Херсон є нібито частиною Росії, а жителі міста готові "бігти" на фейкове голосування окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 29 серпня, українські військові розпочали бої за Херсон. В результаті росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Тим часом наші бійці вже підняли державний прапор України у селищі Високопілля Херсонської області.

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УкраїнаХерсонская область