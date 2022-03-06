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Окупанти пішли в танкову атаку на Миколаїв. ЗСУ прийняли бій

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Миколаїв, Неділя 06 березня 2022 11:54
Окупанти пішли в танкову атаку на Миколаїв. ЗСУ прийняли бій Фото: російські танки пішли на Миколаїв (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

На одинадцятий день війни Росії проти України противник не припиняє спроби зайти в Миколаїв. На даний момент проводиться танкова атака, але армія прийняла бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, російські війська знову наступають на місто.

"З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків. Вступили в бій. Будьте обережні", - зазначив він.

Нагадаємо, Напередодні українські війська повністю вибили противника з Миколаєва. РБК-Україна публікувало фото і відео героїчної оборони.

Детальніше про ситуацію в місті читайте в нашому онлайні.

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Миколаїв Війна Росії проти України
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