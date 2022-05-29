Оккупанты попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении

Российские военные не оставляют попыток вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении. Для этого они пополняют резервы и перемещают технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резеривов для восстановления утраченных позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БпЛА", - говорится в сообщении ВСУ.

Сейчас внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Оккупанты к этому не готовы - ни в моральном, ни в техническом планах. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, в результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобугском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах.

27 мая на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую Правобережную группировку пополам.