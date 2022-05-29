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Окупанти спробують повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові не полишають спроб повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку. Для цього вони поповнюють резерви та переміщають техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні ЗСУ.

Наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Окупанти до цього не готові - ні в моральному, ні в технічному планах. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, в результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України на Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і був змушений зайняти оборону на невигідних рубежах.

27 травня на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл.

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