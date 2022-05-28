На Южнобугском направлении ВСУ заставили врага занять оборону на невыгодных рубежах
В результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобужском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районе села Новодаровка Запорожской области.
Ранее мы сообщали, что27 мая на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую правобережную группировку пополам. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники.
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