Оккупанты снова попытались выйти на границу Луганской области: чем закончился штурм

Он отметил, что оккупанты применили для атаки авиацию. К сожалению, две из четырех ракеты достигли своих целей.

Глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако уже несколько недель украинские войска не дают россиянам продвинуться в этих направлениях.

Кроме того, Гайдай сообщил, что в захваченном Северодонецке до сих пор отсутствуют вода, газ и свет.