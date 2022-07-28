Оккупанты снова попытались выйти на границу Луганской области: чем закончился штурм

Российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу облгосадминистрации.
Он отметил, что оккупанты применили для атаки авиацию. К сожалению, две из четырех ракеты достигли своих целей.
Глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако уже несколько недель украинские войска не дают россиянам продвинуться в этих направлениях.
Кроме того, Гайдай сообщил, что в захваченном Северодонецке до сих пор отсутствуют вода, газ и свет.
Ранее мы писали, что в течение минувших суток в районе Бахмута оккупанты пытались улучшить тактическое положение, но штурмовые действия противника в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье ВСУ отбили и заставили оккупантов отступить.
Также стоит отметить, что по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.
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