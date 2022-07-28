Окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області: чим закінчився штурм

Він зазначив, що окупанти застосували для атаки авіацію. На жаль, дві з чотирьох ракети досягли своїх цілей.

Глава Луганської ОВА додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися у великі міста Донецької області. Проте вже кілька тижнів українські війська не дають росіянам просунутися в цих напрямках.

Крім того, Гайдай повідомив, що в захопленому Сєвєродонецьку досі відсутні вода, газ і світло.