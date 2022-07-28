Окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області: чим закінчився штурм

Російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку облдержадміністрації.
Він зазначив, що окупанти застосували для атаки авіацію. На жаль, дві з чотирьох ракети досягли своїх цілей.
Глава Луганської ОВА додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися у великі міста Донецької області. Проте вже кілька тижнів українські війська не дають росіянам просунутися в цих напрямках.
Крім того, Гайдай повідомив, що в захопленому Сєвєродонецьку досі відсутні вода, газ і світло.
Раніше ми писали, що протягом минулої доби у районі Бахмута окупанти намагалися поліпшити тактичне становище, але штурмові дії противника у напрямках Клинове - Бахмут та Миронівський - Семигір'я ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити.
Також варто відзначити, що на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.
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