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Окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області: чим закінчився штурм

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Луганськ, Четвер 28 липня 2022 09:05
Окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області: чим закінчився штурм Фото: окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку облдержадміністрації.

Він зазначив, що окупанти застосували для атаки авіацію. На жаль, дві з чотирьох ракети досягли своїх цілей.

"В даний час відбиті шість з семи атак ворога. У чотирьох з них окупанти для посилення вогневого впливу задіяли танки. Майже всюди росіяни були змушені відійти з втратами. Зокрема, знову відчай їх чекав і на ділянці між Білогорівкою і Верхньокам'янським", - розповів Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися у великі міста Донецької області. Проте вже кілька тижнів українські війська не дають росіянам просунутися в цих напрямках.

Крім того, Гайдай повідомив, що в захопленому Сєвєродонецьку досі відсутні вода, газ і світло.

"Терміни оновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року. Оголосили роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей зібрали тільки на одну-близько 500 осіб", - підсумував глава Луганської ОВА.

Раніше ми писали, що протягом минулої доби у районі Бахмута окупанти намагалися поліпшити тактичне становище, але штурмові дії противника у напрямках Клинове - Бахмут та Миронівський - Семигір'я ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити.

Також варто відзначити, що на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

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