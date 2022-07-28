Окупанти знову спробували вийти на кордон Луганської області: чим закінчився штурм

Російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку облдержадміністрації.

Він зазначив, що окупанти застосували для атаки авіацію. На жаль, дві з чотирьох ракети досягли своїх цілей.

"В даний час відбиті шість з семи атак ворога. У чотирьох з них окупанти для посилення вогневого впливу задіяли танки. Майже всюди росіяни були змушені відійти з втратами. Зокрема, знову відчай їх чекав і на ділянці між Білогорівкою і Верхньокам'янським", - розповів Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися у великі міста Донецької області. Проте вже кілька тижнів українські війська не дають росіянам просунутися в цих напрямках.

Крім того, Гайдай повідомив, що в захопленому Сєвєродонецьку досі відсутні вода, газ і світло.