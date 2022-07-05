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Оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку: что известно

Фото: оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты пытаются выйти на административную границу Луганской области. В частности, враг пошел на штурм Белогоровки, но ВСУ отразили наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия противника, оккупанты отошли. Основные усилия орков сосредоточены на установлении контроля на территории Луганской области в пределах административных границ", - заявил Гайдай.

Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты.

Также он рассказал, что на захваченных территориях оккупанты уже устанавливают свои порядки.

"Рассказывают чушь об открытии школ с 1 сентября, быстрое возобновление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе - все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственное, на что способны рашисты - это терроризировать местное население. Орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", - сообщил Гайдай.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что российские войска еще не вышли на границу Луганской области.

Также, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, захват Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в войне против Украины.

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