Оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку: что известно

"В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия противника, оккупанты отошли. Основные усилия орков сосредоточены на установлении контроля на территории Луганской области в пределах административных границ", - заявил Гайдай.

Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты.

Также он рассказал, что на захваченных территориях оккупанты уже устанавливают свои порядки.

"Рассказывают чушь об открытии школ с 1 сентября, быстрое возобновление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе - все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственное, на что способны рашисты - это терроризировать местное население. Орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", - сообщил Гайдай.