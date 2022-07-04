Лисичанск – это последний успех российской армии в Украине, - Арестович

"Я выскажу смелое предположение… Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь. Я просто знаю, что у них творится в войсках, я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город. Они могут взять еще села, но городов не возьмут", - подчеркнул Арестович.