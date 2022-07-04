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Лисичанск – это последний успех российской армии в Украине, - Арестович

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 23:31
Лисичанск – это последний успех российской армии в Украине, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Захват Лисичанска – это последний крупный успех российской армии в войне против Украины. В дальнейшем противник не сможет захватывать крупные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Я выскажу смелое предположение… Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь. Я просто знаю, что у них творится в войсках, я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город. Они могут взять еще села, но городов не возьмут", - подчеркнул Арестович.

Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.

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