Окупанти знову спробували штурмувати Білогорівку: що відомо

Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської області. Зокрема, ворог пішов на штурм Білогорівки, але ЗСУ відбили наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії противника, окупанти відійшли. Основні зусилля орків зосереджені на встановленні контролю на території Луганської області в межах адміністративних кордонів", - заявив Гайдай.
Він наголосив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти.
Також він розповів, що на захоплених територіях окупанти вже встановлюють свої порядки.
"Розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все брехня, те ж було в Маріуполі - всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдине, на що здатні рашисти - це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів і сім'ї військових, у цьому допомагають колаборанти", - повідомив Гайдай.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що російські війська ще не вийшли на кордон Луганської області.
Також, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, захоплення Лисичанська - це останній великий успіх російської армії у війні проти України.
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