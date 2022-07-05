Окупанти знову спробували штурмувати Білогорівку: що відомо

"У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії противника, окупанти відійшли. Основні зусилля орків зосереджені на встановленні контролю на території Луганської області в межах адміністративних кордонів", - заявив Гайдай.

Він наголосив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти.

Також він розповів, що на захоплених територіях окупанти вже встановлюють свої порядки.

"Розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все брехня, те ж було в Маріуполі - всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдине, на що здатні рашисти - це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів і сім'ї військових, у цьому допомагають колаборанти", - повідомив Гайдай.