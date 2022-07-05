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Окупанти знову спробували штурмувати Білогорівку: що відомо

Фото: окупанти знову спробували штурмувати Білогорівку (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської області. Зокрема, ворог пішов на штурм Білогорівки, але ЗСУ відбили наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії противника, окупанти відійшли. Основні зусилля орків зосереджені на встановленні контролю на території Луганської області в межах адміністративних кордонів", - заявив Гайдай.

Він наголосив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти.

Також він розповів, що на захоплених територіях окупанти вже встановлюють свої порядки.

"Розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все брехня, те ж було в Маріуполі - всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдине, на що здатні рашисти - це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів і сім'ї військових, у цьому допомагають колаборанти", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що російські війська ще не вийшли на кордон Луганської області.

Також, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, захоплення Лисичанська - це останній великий успіх російської армії у війні проти України.

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