Оккупанты попытались провести штурмовые действия в Херсонской области, - ОК "Юг"

Российские оккупанты попытались провести штурмовые действия в направлении поселка Лозовое в Херсонской области. Действия врага успеха не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Захватчики также нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии соприкосновения. В результате этих атак противника ни один украинский военный не пострадал.

"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригорьевское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потерь и разрушений не зафиксировано", - отметили в ОК "Юг".