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Оккупанты попытались провести штурмовые действия в Херсонской области, - ОК "Юг"

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Воскресенье 14 августа 2022 04:37
Оккупанты попытались провести штурмовые действия в Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: Оккупанты попытались провести штурмовые действия в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты попытались провести штурмовые действия в направлении поселка Лозовое в Херсонской области. Действия врага успеха не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Захватчики также нанесли 5 авиационных ударов по позициям ВСУ на линии соприкосновения. В результате этих атак противника ни один украинский военный не пострадал.

"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригорьевское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потерь и разрушений не зафиксировано", - отметили в ОК "Юг".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.

По словам главы государства, наши воины не теряют ни одного дня, уменьшая потенциал оккупантов.

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