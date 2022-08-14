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Окупанти спробували провести штурмові дії у Херсонській області, - ОК "Південь"

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Неділя 14 серпня 2022 04:37
Окупанти спробували провести штурмові дії у Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: Окупанти спробували провести штурмові дії у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове у Херсонській області. Намагання ворога успіху не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.

"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

За словами глави держави, наші воїни не втрачають жодного дня, зменшуючи потенціал окупантів.

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