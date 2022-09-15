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Оккупанты снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, - глава ОВА

Фото: оккупанты снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В очередной раз попали по гидротехническим сооружениям города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА Днепропетровской области Валентина Резниченко.

"Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно, люди не пострадали", - пишет Резниченко.

По словам главы ОВА, на месте ударов уже работают спасатели и аварийные службы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже обстреливала сегодня Кривой Рог. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.

Также накануне россияне нанесли восемь ракетных ударов по городу. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию. На месте удара наблюдалась значительная утечка воды.

Сейчас из-за повреждений гидротехнических сооружений в городе подтопленными остается 79 домов.

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Кривой РогУкраинаРоссийская Федерация