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Оккупанты покинули приграничную Золочевскую общину Харьковской области: какие села освобождены

Фото: оккупанты покинули пограничную Золочевскую общину Харьковской области (t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общины Виктора Коваленко, пишет Суспильне.

"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", - сказал он.

Также Коваленко добавил, что около 02:30 ночи оккупанты обстреляли Золочев, повреждения получили два дома.

Как сообщалось, ВСУ освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Напомним, российские военные эвакуируются вместе с населением из Казачьей Лопани Золочевской общины Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины.

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Харьков