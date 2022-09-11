Окупанти залишили прикордонну Золочівську громаду Харківської області: які села звільнені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови громади Віктора Коваленка, пише Суспільне .

"Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турове, Макарове. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ", - сказав він.

Також Коваленко додав, що близько 02:30 ночі окупанти обстріляли Золочів, пошкоджень зазнали два будинки.