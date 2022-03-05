Оккупанты показывают видео с "новым мэром" Мелитополя, - мэр города Федоров

В захваченном оккупантами В Мелитополе ежедневно проводятся митинги, на которые выходят жители города. При этом российская пропаганда дошла до того, что показывает видео с обращением "нового мэра Мелитополя".
Об этом заявил Иван Федоров, мэр Мелитополя в телемарафоне.
"В соцсетях видел видео с человеком, который называет себя "новым мэром" Мелитополя. Это смешно", - рассказал Федоров о попытке оккупанта установить свою власть.
Глава города добавил также, что город на пороге гуманитарной катастрофы. В городе заканчиваются продукты. Нужен гуманитарный коридор.
"Вчера и сегодня в городе проводятся митинги, на которых горожане выражают поддержку Украине. Есть проблема с продовольствием и медикаментами, люди напуганы, не знают, как будут жить дальше", - добавил глава города.
Ранее мы писали, что оккупанты не контролируют телебашню в Мелитополе и не транслируют из нее росТВ.
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