Оккупанты показывают видео с "новым мэром" Мелитополя, - мэр города Федоров

"В соцсетях видел видео с человеком, который называет себя "новым мэром" Мелитополя. Это смешно", - рассказал Федоров о попытке оккупанта установить свою власть.

Глава города добавил также, что город на пороге гуманитарной катастрофы. В городе заканчиваются продукты. Нужен гуманитарный коридор.

"Вчера и сегодня в городе проводятся митинги, на которых горожане выражают поддержку Украине. Есть проблема с продовольствием и медикаментами, люди напуганы, не знают, как будут жить дальше", - добавил глава города.