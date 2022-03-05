Окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров

"У соцмережах бачив відео з людиною, яка називає себе "новим мером" Мелітополя. Це смішно", - розповів Федоров про спробу окупанта встановити свою владу.

Очільник міста додав також, що місто на порозі гуманітарної катастрофи. В місті закінчуються продукти. Потрібен гуманітарний коридор.

"Вчора і сьогодні в місті проводяться мітинги, на яких городяни висловлюють підтримку Україні. Є проблема з продовольством і медикаментами, люди налякані - не знають, як будуть жити далі", - додав очільник міста.