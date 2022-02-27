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В захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ

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Мелитополь, Воскресенье 27 февраля 2022 19:42
В захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ Фото: в захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В захваченном оккупантами украинском городе Мелитополь были разграблены 11 размещенных в городе магазинов торговой сети АТБ. Помимо продовольственных магазинов жертвами мародеров в форме оказались ювелирные магазины города и магазины с одеждой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АТБ.

"Царит хаос и полный беспредел. Лица неславянской внешности и толпа местного населения выносят из магазинов товар, разрушают имущество. Продовольственные тележки и корзинки магазинов разбросаны по всему городу. Также вскрыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", - сказано в сообщении.

Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ призвал украинцев сохранять человеческий облик, не опускаясь до проявлений мародерства.

"Давайте будем оставаться людьми! Достойно и уважительно вести себя в тяжелых и сверхсложных обстоятельствах! Не поддаваться панике, не сеять страх и агрессию. Война в конце концов будет закончена. Давайте не будем превращаться в жалких чудовищ, стыдливо пряча глаза! Давайте сохранять спокойствие и выдержку", - написал Марков у себя в Facebook.

Напомним, ранее сеть АТБ заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать работу магазинов в тех локациях, где позволяет сложившаяся военная обстановка.

Сеть располагает достаточными складскими запасами, но из-за ведущихся боевых действий и блокирования дорог могут возникать сложности с доставкой.

Также магазины АТБ, располагающие подвальными помещениями, решением компании предоставлены украинцам в качестве убежищ от авианалетов и ракетных обстрелов.

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