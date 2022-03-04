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Оккупанты не контролируют телебашню в Мелитополе и не транслируют с нее росТВ, - Госспецсвязи

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Мелитополь, Пятница 04 марта 2022 17:18
Оккупанты не контролируют телебашню в Мелитополе и не транслируют с нее росТВ, - Госспецсвязи Фото: телебашню в Мелитополе не контролируют оккупанты (фото wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

Информация о том, что Мелитопольскую телебашню контролируют оккупанты, оказалась ложной.

Об этом сообщили в Госспецвязи.

"СМИ распространяют информацию о том, что оккупанты в Мелитополе взяли под контроль телевизионную башню и транслируют с нее российское телевидение. Это фейк!" - говорится в сообщении.

Сейчас ни один цифровой телевизионный передатчик на телебашне в Мелитополе пока не работает.

Телевещание в Мелитополе осуществляется с помощью расположенного за пределами телебашни аналогового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения.

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