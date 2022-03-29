Оккупанты похитили мэра одного из городов Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В рамках уголовного дела принимают все возможные меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Отмечается, что оккупанты угрожали мэру огнестрельным оружием. Сейчас Бабича удерживают в заложниках.

Сообщается, что по данному факту в прокуратуре уже открыли уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Также мы писали, что в Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа".

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