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Окупанти викрали мера одного з міст Херсонської області

Окупнати викрали мера Голої Пристані (24tv.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 28 березня викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що за цим фактом в прокуратурі вже відкрили кримінальну справу.

Зазначається, що окупанти погрожували міському голові вогнепальною зброєю. Наразі Бабича утримують у заручниках.

У межах кримінальної справи вживають всі можливі заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Раніше ми повідомляли, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Також ми писали, що у Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу".

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