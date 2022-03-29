Окупанти викрали мера одного з міст Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У межах кримінальної справи вживають всі можливі заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Зазначається, що окупанти погрожували міському голові вогнепальною зброєю. Наразі Бабича утримують у заручниках.

Повідомляється, що за цим фактом в прокуратурі вже відкрили кримінальну справу.

Раніше ми повідомляли, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Також ми писали, що у Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу".

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