Окупанти викрали мера одного з міст Херсонської області

Російські окупанти 28 березня викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що за цим фактом в прокуратурі вже відкрили кримінальну справу.
Зазначається, що окупанти погрожували міському голові вогнепальною зброєю. Наразі Бабича утримують у заручниках.
У межах кримінальної справи вживають всі можливі заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.
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