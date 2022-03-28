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В Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа": был в списке "интересных лиц"

Новина українською →
Геническ, Понедельник 28 марта 2022 16:36
В Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа": был в списке "интересных лиц" Оккупанты в Геническе похитили депутата (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Геническе российские оккупанты 28 марта похитили депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на авто в направлении Геническа, однако оккупанты на посту его остановили для "проверки документов".

В частности, военные имели при себе "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.

Сейчас связи с похищенным нет. Сообщается, что жена осталась на месте, ее не трогали.

Также есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.

Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Также мы писали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР".

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