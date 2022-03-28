В Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа": был в списке "интересных лиц"
В Геническе российские оккупанты 28 марта похитили депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на авто в направлении Геническа, однако оккупанты на посту его остановили для "проверки документов".
В частности, военные имели при себе "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.
Сейчас связи с похищенным нет. Сообщается, что жена осталась на месте, ее не трогали.
Также есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.
Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.
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