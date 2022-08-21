UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке, - мэр

Иллюстративное фото: оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представители оккупационной "власти" Новой Каховки похитили директоров местных лицеев Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Новой Каховки Владимира Коваленко в комментарии "Суспільне".

По его словам, Дубас и Якубову "арестовали" в результате доноса одной из коллаборанток в Новой Каховке.

"Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали. По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали", - рассказал Коваленко.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника и захватили главный корпус вуза.

Также мы писали, что главу Зеленоподской ОТГ Херсонской области Алену Пелешок похитили вместе с водителем сельсовета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины