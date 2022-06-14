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Россияне похитили проректора херсонского университета, - СМИ

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Херсон, Вторник 14 июня 2022 16:29
Россияне похитили проректора херсонского университета, - СМИ Фото: проректор ХГУ Максим Винник (kspu.edu)
Автор: Иван Носальский

Российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника и захватили главный корпус вуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на херсонское издание "МОСТ".

Отмечается, что одна из коллаборанток Татьна Томилина, которую россияне хотят сделать новым ректором, вошла в главный корпус университета вместе с вооруженными военными РФ. Они выломали дверь кабинета ректора.

По информации издания, после этого выяснилось, что российские солдаты похитили проректора университета прямо на глазах у прохожих возле общежития вуза и увезли в неизвестном направлении по приказу Томилиной.

"Максим Винник имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи", - сообщает "МОСТ".

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 10 июня, в Приморске Запорожской области российские оккупанты похитили председателя студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артура Ярошевского.

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