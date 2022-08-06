В Херсонской области оккупанты похитили еще одну главу общины

В оккупированной Херсонской области продолжают похищать украинских чиновников. Голову Зеленоподской ОТГ похитили вместе с водителем сельсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Каховской городской территориальной общины.

По последним данным, глава Зеленоподской сельской территориальной общины Алена Пелешок перестала выходить на связь, после того, как к ней наведались оккупанты.

Россияне похитили ее и водителя из сельского совета, однако последнего со временем отпустили. Местонахождение похищенной женщины пока неизвестно.