Окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка в коментарі " Суспільне ".

За його словами, Дубас і Якубову "заарештували" в результаті доносу однієї з колаборанток у Новій Каховці.

"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою і прийняла від них один з ліцеїв. Наскільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас і Оксані Якубовій, нібито вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", - розповів Коваленко.