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Оккупанты похитили 400 тонн зерна из Запорожской области: открыто производство

Фото: оккупанты похитили 400 тонн зерна из Запорожской области: открыто производство (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска похитили более 400 тонн зерновых культур с предприятия в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту хищения зерна с сельхозпредприятия (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Следствие отмечает, что в конце июня 2022 года россияне проникли в складских помещений предприятия, расположенного на временно оккупированной территории Пологовского района Запорожской области. Они похитили оттуда почти 200 тонн пшеницы и 210 тонн семян подсолнуха.

Досудебное расследование осуществляют следователи управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, ранее Турция задержала сухогруз, перевозивший зерно, которое россияне похитили в Украине.

Недавно Турция арестовала этот корабль по запросу украинской стороны.

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