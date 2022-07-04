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Окупанти викрали 400 тонн зерна з Запорізької області: відкрите провадження

Фото: окупанти викрали 400 тонн зерна з Запорізької області: відкрите провадження (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська викрали понад 400 тонн зернових культур з підприємства в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення зерна з сільгосппідприємства (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Слідство зазначає, що в кінці червня 2022 року російські проникли до складських приміщень підприємтсва, розташованого на тимчасово окупованій території Пологівського району Запорізької області. Вони викрали звідти майже 200 тонн пшениці та 210 тонн насіння соняшника.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше Туреччина затримала суховантаж, який перевозив зерно, що росіяни викрали в Україні.

Нещодавно Туреччина заарештувала цей корабель за запитом української сторони.

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