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Задержание корабля с краденым украинским зерном в Турции: посол рассказал детали

Новина українською →
Анкара, Понедельник 04 июля 2022 14:12
Задержание корабля с краденым украинским зерном в Турции: посол рассказал детали Фото: посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Турция арестовала корабль, перевозивший краденое зерно, по запросу украинской стороны. Сейчас ожидается арест судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"Сейчас идут межведомственные консультации по тому, как удовлетворить требование от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали и привлекли к ответственности всех, кто был причастен к вывозу зерна", - объяснил он.

Дипломат отметил, что данная ситуация является прецедентом, поскольку Россия передала документы, оформленные из оккупированного порта. РФ пыталась прикрыть преступление как действие гуманитарного характера.

"Ничего общего это не имеет с правдой, это кража, это попытка начать вывоз с оккупированных территорий зерна, попытка вбить клин между Украиной и Турцией, чтобы рассорить наши два народа", - сказал Боднар.

По его словам, Украина проинформировала турецкую сторону еще в четверг. Состоялось несколько коммуникаций между руководством, некоторыми министрами.

"Сейчас мы ждем решения турецкой стороны, что на самом деле будет. В пятницу нам сообщили, что судно задержано, мы ожидаем его ареста", - подчеркнул посол.

Напомним, в порту Турции был задержан сухогруз, который перевозил краденое украинское зерно.

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