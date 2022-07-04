Оккупанты похитили 400 тонн зерна из Запорожской области: открыто производство
Российские войска похитили более 400 тонн зерновых культур с предприятия в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту хищения зерна с сельхозпредприятия (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).
Следствие отмечает, что в конце июня 2022 года россияне проникли в складских помещений предприятия, расположенного на временно оккупированной территории Пологовского района Запорожской области. Они похитили оттуда почти 200 тонн пшеницы и 210 тонн семян подсолнуха.
Досудебное расследование осуществляют следователи управления СБУ в Запорожской области.
Напомним, ранее Турция задержала сухогруз, перевозивший зерно, которое россияне похитили в Украине.
Недавно Турция арестовала этот корабль по запросу украинской стороны.