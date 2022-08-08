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Оккупанты подтвердили подготовку судилища над пленными в Мариуполе

Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты намерены провести судилище над украинские пленными в захваченном Мариуполе (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в эфире одного из российских каналов.

"Могу точно подтвердить то, что подготовка к "трибуналу" ведется ровно так, как мы об этом заявляли... То есть "трибунал" неизбежен, и один из первых "трибуналов" будет в Мариуполе", - отметил он.

Таким образом, он подтвердил, что помещение Мариупольской филармонии, где уже расставляют клетки, готовят к судилищу над пленными.

Напомним, ранее городской совет Мариуполя сообщил, что на сцене филармонии готовят клетки для украинских пленных, а само судилище ожидается в сентябре.

Разведка считает, что такими показательными акциями противник пытается запугать украинцев.

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МариупольПушилин