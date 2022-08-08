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Окупанти підтвердили підготовку судилища над полоненими в Маріуполі

Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти мають намір провести судилище над українські полоненими в захопленому Маріуполі (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в ефірі одного з російських каналів.

"Можу точно підтвердити те, що підготовка до "трибуналу" ведеться рівно так, як ми про це заявляли... Тобто "трибунал" неминучий, і один з перших "трибуналів" буде в Маріуполі", - зазначив він.

Таким чином, він підтвердив, що приміщення Маріупольської філармонії, де вже розставляють клітки, готують до судилища над полоненими.

Нагадаємо, раніше міська рада Маріуполя повідомила, що на сцені філармонії готують клітки для українських полонених, а саме судилище очікується у вересні.

Розвідка вважає, що такими показовими акціями противник намагається залякати українців.

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МаріупольПушилин