Окупанти підтвердили підготовку судилища над полоненими в Маріуполі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в ефірі одного з російських каналів.

"Можу точно підтвердити те, що підготовка до "трибуналу" ведеться рівно так, як ми про це заявляли... Тобто "трибунал" неминучий, і один з перших "трибуналів" буде в Маріуполі", - зазначив він.

Таким чином, він підтвердив, що приміщення Маріупольської філармонії, де вже розставляють клітки, готують до судилища над полоненими.