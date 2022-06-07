Окупанти підтвердили викрадення українського зерна у Запорізькій області

З окупованих регіонів Запорізької області відправили перший товарний потяг з зерном до Криму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс , про це заявив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

"Сьогодні з гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що у напрямок Криму пішли перші вагони, залізничні вагони, 11 вагонів пішли з зерном з мелітопольського елеватора", - заявив Балицький.

При цьому колаборант додав, що в майбутньому "постачання" зерна з окупованих територій збільшать у сотні разів.

"І це буде не 11 вагонів, а це будуть сотні вагонів, тисячі вагонів", - розповів Балицький.