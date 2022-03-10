ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты подорвали машину с кислородом для больных коронавирусом, - Ляшко

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 15:15
Оккупанты подорвали машину с кислородом для больных коронавирусом, - Ляшко Фото: Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты стреляют по машинам с кислородом, которые везут его для больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Виктора Ляшко в эфире ТВ.

"Один из наших вызовов – доставлять кислород во все заведения охраны здоровья, где находятся пациенты с COVID, для того, чтобы они могли продолжать терапию", - сказал глава Минздрава.

Однако российские оккупанты обстреливают такие машины и даже их взрывают.

"К сожалению, оккупанты себя и тут проявляют, и стреляют по машинам с кислородом. Одну такую машину у нас подорвали. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Виктор Ляшко.

Также министр рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 10 марта было зарегистрировано 6700 случаев. Госпитализировано 5700 человек.

Как уточнил Виктор Ляшко, такие данные были получены только из тех медучреждений, где есть возможность проводить тестирование.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что МИУ показало альтернативные маршруты для автомобилей – меньше пробок и грузовиков.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Виктор Ляшко
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины