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МИУ показало альтернативные маршруты для автомобилей: меньше блок-постов, грузовиков и пробок

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Четверг 10 марта 2022 14:36
МИУ показало альтернативные маршруты для автомобилей: меньше блок-постов, грузовиков и пробок Фото: МИУ показало альтернативные маршруты для автомобилей (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В связи с большими пробками на основных магистралях страны Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИУ в Facebook.

"Сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, которая позволяет поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах. Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении)", - говорится в МИУ.

Министерство специально выбирало маршруты, где высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения заторов через грузовой транспорт.

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