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Окупанти підірвали машину з киснем для хворих на коронавірус, - Ляшко

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Четвер 10 березня 2022 15:15
Окупанти підірвали машину з киснем для хворих на коронавірус, - Ляшко Фото: Глава МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що російські окупанти стріляють по машинах з киснем, які везуть його для хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Віктора Ляшка в ефірі ТБ.

"Один з наших викликів - доставляти кисень в усі заклади охорони здоров'я, де знаходяться пацієнти з COVID, для того, щоб вони могли продовжувати терапію", - сказав глава МОЗ.

Однак російські окупанти обстрілюють такі машини та навіть їх підривають.

"На жаль, окупанти себе і тут проявляють, і стріляють по машинах з киснем. Одну таку машину у нас підірвали. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив Віктор Ляшко.

Також міністр розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні. Станом на 10 березня було зареєстровано 6700 випадків. Госпіталізовано 5700 осіб.

Як уточнив Віктор Ляшко, такі дані були отримані тільки з тих медустанов, де є можливість проводити тестування.

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Коронавірус Віктор Ляшко
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