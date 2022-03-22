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Оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров, - Генштаб

Фото: оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров (mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Броваров. Враг продолжает осуществлять перегруппировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По направлению на Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил остаются невыполненными.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов невибіркової действия", - указано в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодня, 22 марта ситуация в Киевской области следующая: в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе продолжаются бои. В ряде населенных пунктов Вышгородского района - гуманитарная катастрофа.

РФ полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 27-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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