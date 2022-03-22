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Окупанти планують відновити наступ у напрямку Броварів, - Генштаб

Фото: окупанти планують відновити наступ у напрямку Броварів (mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська планують відновити наступальні дії у напрямку Броварів. Ворог продовжує здійснювати перегрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил залишаються невиконаними.

"З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 22 березня ситуація в Київській області наступна: в Ірпені, Гостомелі та на Житомирській трасі тривають бої. У низці населених пунктів Вишгородського району - гуманітарна катастрофа.

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