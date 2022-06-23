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Оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

Фото: оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября (facebook com Лена Краснокутская)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты планируют провести псевдореферендумы по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным разведки, россияне хотят провести "референдумы" в так называемый "единый день голосования". 11 сентября должны состояться выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах России.

Также отмечается, что примерно в это время на захваченных территориях также должен начать работу "Промсвязьбанк".

При этом оккупанты сталкиваются с сопротивлением местного населения. В частности, в оккупированных администрациях нет рабочих.

Также отмечается, что россияне массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области российских чиновников. Они приезжают на месяц, потом их меняют новые.

Напомним, оккупанты похитили списки избирателей в Херсонской области. Таким образом, они пытаются ускорить проведение "референдума".

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Москве не требуется проведение "референдумов" из-за назначение россиян на правящие должности.

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