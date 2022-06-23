Окупанти планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня

За даними розвідки, росіяни хочуть провести "референдуми" у так званий "єдиний день голосування". 11 вересня мають відбутися вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах Росії.

Також зазначається, що приблизно у цей час на захоплених територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".

При цьому окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає робітників.

Також зазначається, що росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх змінюють нові.